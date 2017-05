UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝小幅安、ＦＲＢ当局者発言や米大統領就任式待ち

(情報を更新しました) [シンガポール 16日 ロイター] - アジア新興国通貨は小幅安。投資家は米国の政策動向やドル 相場の先行きに関する手掛かりを得ようと、今週予定されている米連邦準備理事会(FRB)当局者の講演 や、トランプ次期米大統領の就任式に注目している。 韓国ウォン はドルに対して0.6%安。ドルに押し目買いが入っており、またトレーダーに よると、輸入業者がドルを買っている。 フィリピンペソ は0.5%安。海外勢のドル買いが背景。ただ、フィリピン株への買いによ り、ペソの下落は限定されている。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの通貨ストラテジスト、村田雅志氏は、米大統領就任式を控え、アジ ア域内の通貨は軟調に推移する可能性が高いと指摘。トランプ氏のドルに対するスタンスが焦点となる一方 で、米経済成長が底堅く推移していることから、現時点でトランプ氏はドル高に対する強い不満は示さない とみられると述べた。ドルが上昇すれば米国に資金が向かいやすくなる面があるとも指摘した。 市場関係者は、18日と19日に予定されているイエレンFRB議長の講演、また17日のブレイナー ドFRB理事による講演にも注目している。 GMT0601(日本時間午後3時01分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.93 114.55 +0.54 Sing dlr 1.4276 1.4275 -0.01 Taiwan dlr 31.657 31.602 -0.17 Korean won 1181.40 1174.70 -0.57 Baht 35.42 35.40 -0.05 Peso 49.865 49.640 -0.45 Rupiah 13350 13323 -0.20 Rupee 68.15 68.16 +0.01 Ringgit 4.4640 4.4600 -0.09 Yuan 6.8919 6.9022 +0.15 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.93 117.07 +2.76 Sing dlr 1.4276 1.4490 +1.50 Taiwan dlr 31.657 32.279 +1.96 Korean won 1181.40 1207.70 +2.23 Baht 35.42 35.80 +1.09 Peso 49.87 49.72 -0.29 Rupiah 13350 13470 +0.90 Rupee 68.15 67.92 -0.34 Ringgit 4.4640 4.4845 +0.46 Yuan 6.8919 6.9467 +0.80 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前日NY市場引け値 。