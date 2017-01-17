18日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1430 地銀協会長会見 1430 日証協会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月１８日（水） 04:00 マレーシア：ＣＰＩ Dec 07:00 独：消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Dec 08:00 南ア：ＣＰＩ Dec 09:30 英：ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） Nov 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数改定値（統計局） Dec 11:00 南ア：小売売上高 Nov 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:30 米：消費者物価指数（労働省） Dec 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） Dec 15:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jan 21:00 米：対米証券投資（財務省） Nov ◇イベント 18~20Jan 08:00 フィリピン：中銀金利発表 14:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁がパネル討論に参加 15:00 カナダ：中銀金利発表 16:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁が討論会に参加"Economic Opportunity a nd Inclusive Growth" 19:00 米地区連銀経済報告 20:00 イエレン米ＦＲＢ議長が講演"The Goals of Monetary Policy and How We Pursue Them" ロス商務長官候補の指名公聴会 ＯＰＥＣ月報 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、２０日まで） ◇決算予定 シティグループ、ゴールドマン・サックス、ネットフリックス、ＡＳＭＬ
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