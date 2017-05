UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝上昇、英首相演説など控えポジション調整

(内容を更新しました) [シンガポール 17日 ロイター] - アジア新興国市場では、大半の新興国通貨 が上昇。今後数日間に市場で材料視される可能性のあるイベントが控えており、ポジショ ン調整の動きとみられている。 韓国ウォン は対米ドルで0.7%高。シンガポールドル も0.6 %高だった。 トレーダーらによると、直近の注目は17日のメイ英首相の演説で、リスク心理にど う影響するかに関心が集まっているという。 マレーシアの銀行のあるトレーダーは「リスクを嫌って英ポンドが下落すれば、対ド ルがアジア通貨に対してもう少し上げるだろう」と話した。きょうのドルの軟調は、主に ポジション調整によるものと説明している。 複数の英紙によると、メイ氏は欧州連合(EU)離脱(ブレグジット)交渉に関する 演説で、単一市場撤退や国境管理権限の回復を表明する見通し。「ハードブレグジット」 (強硬な離脱)への懸念が英ポンド安につながっている。 また、今週予定されている米連邦準備理事会(FRB)当局者の講演や20日のトラ ンプ氏の大統領就任式が、ドルとアジア通貨の短期的な変動要因になるとみられている。 今月のアジア通貨は幅広く上昇。こうした上昇の一部は、先週のトランプ氏の記者会 見で、財政政策が明確に示されなかったことでドル買いが失速したことを受けた。 0614GMT(日本時間午後3時14分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0614 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.38 114.17 +0.70 Sing dlr 1.4222 1.4300 +0.55 Taiwan dlr 31.580 31.702 +0.39 Korean won 1173.80 1182.10 +0.71 Baht 35.35 35.44 +0.27 Peso 49.880 49.860 -0.04 Rupiah 13340 13363 +0.17 Rupee 68.04 68.09 +0.08 Ringgit 4.4635 4.4640 +0.01 Yuan 6.8819 6.9005 +0.27 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.38 117.07 +3.25 Sing dlr 1.4222 1.4490 +1.88 Taiwan dlr 31.580 32.279 +2.21 Korean won 1173.80 1207.70 +2.89 Baht 35.35 35.80 +1.30 Peso 49.88 49.72 -0.32 Rupiah 13340 13470 +0.97 Rupee 68.04 67.92 -0.17 Ringgit 4.4635 4.4845 +0.47 Yuan 6.8819 6.9467 +0.94