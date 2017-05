16年末国内公募投信残高は前年比‐1.1％の96.6兆円、資金は2.6兆円の流入超＝投信協会

[東京 17日 ロイター] - 2016年 2015年 対前年増減 総 合 計 単位:億円 a 設定 691,873 1,038,943 △ 347,070 △ 33.4 b 解約 643,689 908,733 △ 265,044 △ 29.2 解約率 5.5 7.9 - - c 償還 21,602 3,920 17,682 451.0 解約・償還 665,291 912,654 △ 247,363 △ 27.1 d 差引 26,582 126,289 △ 99,707 - e 運用等増減 △ 37,729 △ 83,772 46,043 - 収益分配(△ 53,246 64,167 △ 10,921 △ 17.0 ) d+e 資産増減 △ 11,147 42,517 △ 53,664 - 純資産総額 966,415 977,562 △ 11,147 △ 1.1 ファンド数 6,060 5,843 217 - 株 式 投 信 a 設定 317,373 441,378 △ 124,005 △ 28.1 b 解約 263,177 307,276 △ 44,099 △ 14.4 解約率 2.7 3.2 - - c 償還 3,629 3,906 △ 277 △ 7.1 解約・償還 266,806 311,182 △ 44,376 △ 14.3 d 差引 50,567 130,196 △ 79,629 - e 運用等増減 △ 37,723 △ 83,769 46,046 - 収益分配(△ 53,234 64,120 △ 10,886 △ 17.0 ) d+e 資産増減 12,845 46,428 △ 33,583 - 純資産総額 830,227 817,382 12,845 1.6 ファンド数 5,939 5,684 255 - 公 社 債 投 信 a 設定 374,500 597,565 △ 223,065 △ 37.3 b 解約 380,512 601,458 △ 220,946 △ 36.7 解約率 21.4 30.9 - - c 償還 17,973 14 17,959 125,674.4 解約・償還 398,485 601,472 △ 202,987 △ 33.7 d 差引 △ 23,985 △ 3,907 △ 20,078 - e 運用等増減 △ 7 △ 4 △ 3 - 収益分配(△ 12 47 △ 35 △ 74.2 ) d+e 資産増減 △ 23,992 △ 3,911 △ 20,081 - 純資産総額 136,189 160,180 △ 23,992 △ 15.0 ファンド数 121 159 △ 38 -