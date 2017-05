12月末国内公募投信残高は前月比3.8％増の96.6兆円、8470億円の流入超

[東京 17日 ロイター] - 投資信託協会によると、12 月末の国内公募投信の純資産残高は、前月比3.8%増の96兆6 415億円。資金フローはプラス8470億円だった。 2016年12 2016年11 対前月増 月 月 減 総 合 計 単位:億 円 a 設定 91,494 67,351 24,143 35.8 b 解約 82,547 60,147 22,400 37.2 解約率 8.9 6.7 - - c 償還 476 166 311 187.7 解約・償還 83,023 60,312 22,711 37.7 d 差引 8,470 7,038 1,432 - e 運用等増減 26,840 27,925 △ 1,085 - 収益分配(△ 3,843 3,922 △ 78 △ 2.0 ) d+e 資産増減 35,310 34,963 347 - 純資産総額 966,415 931,105 35,310 3.8 ファンド数 6,060 6,063 △ 3 - 株 式 投 信 a 設定 38,693 30,467 8,226 27.0 b 解約 42,865 31,472 11,393 36.2 解約率 5.3 4.0 - - c 償還 476 166 311 187.7 解約・償還 43,342 31,638 11,704 37.0 d 差引 △ 4,649 △ 1,171 △ 3,478 - e 運用等増減 26,840 27,926 △ 1,086 - 収益分配(△ 3,843 3,921 △ 79 △ 2.0 ) d+e 資産増減 22,191 26,755 △ 4,564 - 純資産総額 830,227 808,035 22,191 2.7 ファンド数 5,939 5,942 △ 3 - 公 社 債 投 信 a 設定 52,801 36,883 15,917 43.2 b 解約 39,682 28,674 11,007 38.4 解約率 32.2 25.0 - - c 償還 0 0 0 0.0 解約・償還 39,682 28,674 11,007 38.4 d 差引 13,119 8,209 4,910 - e 運用等増減 0 △ 1 1 - 収益分配(△ 0 0 0 48.1 ) d+e 資産増減 13,119 8,208 4,911 - 純資産総額 136,189 123,070 13,119 10.7 ファンド数 121 121 0 -