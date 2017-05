米金融・債券市場＝価格上昇、保護主義政策や英ＥＵ離脱懸念で安全資産に買い

[ニューヨーク 17日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 16時10分 98*31.50 2.9262% 柄) 前営業日終 97*31.50 2.9770% 値 10年債(指標銘柄 16時10分 97*05.50 2.3235% ) 前営業日終 96*22.00 2.3800% 値 5年債(指標銘柄 16時10分 100*27.00 1.8209% ) 前営業日終 100*17.50 1.8840% 値 2年債(指標銘柄 16時10分 100*06.00 1.1524% ) 前営業日終 100*03.50 1.1930% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 153*10.00 152*09.00 限 Tノート先物3月 125*07.50 124*25.00 限 米金融・債券市場で国債価格が上昇。トランプ次期大統領の保護主義的な貿易政策や 、英国の欧州連合(EU)離脱に懸念が広がり、安全資産とされる米国債を買う動きがみ られた。 10年債 価格が14/32高。利回りは2.33%と、13日終盤(2 .38%)から低下した。一時、2.305%まで下がり、昨年11月30日以来の低水 準を記録した。 英国のメイ首相がこの日の演説で、EU離脱に伴い単一市場からも脱退する方針を表 明、ハードブレグジット(強硬離脱)を目標に掲げた。 FTNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・フォーゲル氏は「引き続きドル 安、利回り低下局面にある」と分析。「昨年からの反動や、英EU離脱・米財政政策をめ ぐる不透明感再燃を浮き彫りにしている」との見方を示した。 ニューヨーク連銀のダドリー総裁が、インフレは問題になっていないとし、連邦準備 理事会(FRB)が米景気回復の腰を折るような行動を近く取る公算は小さいとの認識を 示したことも、債券価格を押し上げた。 今後は、18日発表予定の消費者物価指数(CPI)統計で、価格圧力をめぐる一段 の手掛かりが得られるかに注目が集まる。 19日に予定される130億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札で は、インフレをめぐる懸念がうかがえる可能性もある。 LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 21.50 (+1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 5.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -12.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -48.00 (-1.00)