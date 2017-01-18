〔マーケットアイ〕金利：日銀が国債買い入れを通告、対象は超長期・長期

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＜１０：１８＞ 日銀が国債買い入れを通告、対象は超長期・長期

日銀は午前１０時１０分、国債買い入れを通告した。対象は「残存５年超１０年以下」（買入予定額４１００億円）、「残存１０年超２５年以下」（同１９００億円）、「残存２５年超」（同１１００億円）の３本。

日銀買い入れは、対象年限を含めてほぼ事前予想通りとの声が出ている。超長期・長期ゾーンが強含みで推移。

＜０８：４９＞ 国債先物は続伸スタート、リスク回避想定で買い先行

国債先物中心限月３月限は前営業日比７銭高の１５０円４５銭と続伸で寄り付いた。１７日の米債券市場がトランプ次期大統領の保護主義的な貿易政策や英国の欧州連合（ＥＵ）強硬離脱への懸念が広がり買われた流れを引き継いだ。市場では「前日と同様にリスク回避の動きを想定した円債買いが先行している。日銀の国債買い入れの通告が確実視されていることも心理的に強気にさせているようだ」（国内証券）との指摘がみられた。

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