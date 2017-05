UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝総じて上昇、トランプ氏コメント受け

(内容を更新しました) [シンガポール 18日 ロイター] - アジア新興国通貨は総じて上昇。市場では 、ドル高に懸念を示したトランプ次期米大統領のコメントを受け、ドルが圧迫されている 。 タイバーツ は一時過去2カ月あまりの高値1ドル=35.22バーツ付近ま で上昇。台湾ドル は3カ月ぶり高値の31.410台湾ドルをつけた。 オンショアの人民元 は11月中旬以来の高値の6.8483元まで上昇し た後、伸び悩んでいる。 17日の海外市場では、米国のトレーダーが連休明けで市場に戻り、トランプ氏のコ メントを材料にドル売りがかさんだ。トランプ氏はウォールストリート・ジャーナル紙の インタビューで、米企業は「(中国)と競争できない。なぜならドルが強く、われわれは 死にそうな目にあっているからだ」と指摘した。 シンガポールのノルデア銀行のトレーディング責任者、ジェスパー・バーグマン氏は 20日のトランプ氏の大統領就任に向けさらにドルの利食いがかさむと予想。トランプ氏 が何をどれだけ早く実行するか不透明なことを要因にあげた。 同氏は「財政刺激や減税、投資などで速やかに行動することが非常に重要だ。そうで なければ市場は神経質になり再びドルが売られるだろう」と述べた。 0501GMT(日本時間午後2時01分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0501 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.00 112.62 -0.34 Sing dlr 1.4193 1.4154 -0.27 Taiwan dlr 31.515 31.603 +0.28 Korean won 1165.46 1174.50 +0.78 Baht 35.25 35.30 +0.14 Peso 49.710 49.830 +0.24 Rupiah 13333 13350 +0.13 Rupee 67.92 67.95 +0.03 Ringgit 4.4435 4.4600 +0.37 Yuan 6.8596 6.8501 -0.14 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.00 117.07 +3.60 Sing dlr 1.4193 1.4490 +2.09 Taiwan dlr 31.515 32.279 +2.42 Korean won 1165.46 1207.70 +3.62 Baht 35.25 35.80 +1.57 Peso 49.71 49.72 +0.02 Rupiah 13333 13470 +1.03 Rupee 67.92 67.92 -0.00 Ringgit 4.4435 4.4845 +0.92 Yuan 6.8596 6.9467 +1.27