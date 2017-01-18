ユナイテド ：16年11月期決算

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［東京 １８日 ロイター］ - 2016年11月期（2016年6月1日 - 2016年11月30日） 注) カッコ内 は前年比、△は赤字 16年11月期実績 16年5月期実績 17年5月期予想 17年11月期予想 営業収益（百万円） 22,864 21,444 22,327 22,325 (+6.6 %) (+6.8 %) (-2.3 %) (-0.0 %) 当期利益（百万円） 9,348 9,089 9,548 9,640 (+2.9 %) (+14.8 %) (+2.1 %) (+1.0 %) １口当たり分配金（円） 3,010 3,000 3,150 3,180
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