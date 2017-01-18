訂正（発表者側の申し出）-交付税借入 募入最高利率0.000％、案分比率8.0879％、募入平均利率0.000％＝財務省

Investing |
(発表者側の申し出により、表中の募入決定額を訂正します。) 1. 入札日: 17年01月18日 2. 表題: 交付税借入 3. 根拠法律: 特別会計に関する法律（平成19年法律第23号）附則第4条第1項 4. 借入日: 17年01月27日 5. 償還期限: 17年07月27日 6. 利払日: - 7. 利払日2: - 8. 償還方法: 平成29年7月27日に一括償還 9. 入札結果 (1) 応募額: 13020500(百万)円 (2) 募入決定額: 1050010(百万)円（訂正） (3) 募入最高利率: 0.000% (4) 案分比率: 8.0879% (5) 募入平均利率: 0.000% 10. 非競争入札結果 (1) 応募額: 0(百万)円 (2) 募入決定額: - (百万)円 (3) 借入適用利率: - %
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ時代、日本の重責
過去４０年余りを振り返り、日本の安全保障を巡る国際情勢がこれほどまで不安定さを増したことはなかったと加藤隆俊元財務官は指摘。 記事の全文
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文