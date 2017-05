米金融・債券市場＝利回り上昇、イエレン議長発言など材料視

[ニューヨーク 18日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 16時16分 97*16.50 3.0015% ) 前営業日終 98*31.00 2.9270% 値 10年債(指標銘柄 16時15分 96*11.00 2.4204% ) 前営業日終 97*04.50 2.3270% 値 5年債(指標銘柄) 16時15分 100*11.00 1.9267% 前営業日終 100*26.25 1.8260% 値 2年債(指標銘柄) 16時06分 100*01.75 1.2214% 前営業日終 100*05.75 1.1560% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 152*01.00 153*10.00 限 Tノート先物3月 124*23.00 125*07.50 限 米金融・債券市場は国債利回りが上昇。連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長が 緩やかな利上げは理にかなうと発言したことなどが材料となった。 10年債 価格が24/32安。利回りは2.41%と前日終盤の2.3 3%から上昇した。 イエレン議長は、米経済が完全雇用に近づき、インフレ率がFRBの目標とする2% に向かうなか、FRBが緩やかな利上げを実施していくことは理にかなうと述べた。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲナディ・ゴールドバーグ氏は「 FRBは基本的に様子見の姿勢だが、利回りやフェデラルファンド(FF)金利が今後上 昇に向かうと市場に伝え、動揺を避けたかったのではないか」と話した。 昨年12月の消費者物価指数(CPI)が、前年比で2年半ぶりの大きな伸びを示し たことを受け、債券価格は軟調に推移していた。 指標発表前も軟調だった。アナリストは、特定のニュースが材料ではなくポジション 調整が要因だった公算が大きいとの見方を示した。 イエレン議長は19日にも、景気や金融政策見通しについて発言する。 19日に予定される130億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札で は、トランプ次期大統領就任を控えるなか、インフレ高進懸念を測る材料となりそうだ。 LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.50 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 21.00 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 4.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -12.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -48.50 (unch)