20日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 通常国会召集 0800 1月ロイター短観 0850 日銀金融政策決定会合の議事録(2006年7─12月分) 0925 閣議、閣議後会見 1240 中曽日銀副総裁講演 1300 鉄連会長会見 1400 衆議院本会議で政府4演説 1430 12月の百貨店売上高 1600 12月のコンビニ売上高 決算:東京製鉄 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 1月20日(金) : 中国:GDP(国家統計局) Q4 : 中国:鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資(国家統計局) Dec 07:00 マレーシア:外貨準備 w/e 07:00 独:生産者物価指数(連邦統計庁) Dec 07:30 タイ:外貨準備 w/e 08:00 台湾:輸出受注 Dec 09:30 英:小売売上高(国立統計局) Dec 13:30 カナダ:小売売上高 Nov 15:00 インド:外貨準備 w/e ◇イベント 01:00 イエレン米FRB議長が経済見通しと金融政策について講演(現地時間19日) 14:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ 世界経済フォーラム年次総会(ダボス、最終日) 米大統領就任式 ◇決算予定 GE