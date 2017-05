UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝下落、ＦＲＢ議長が米金利上昇示唆

(内容を更新しました) [シンガポール 19日 ロイター] - アジア通貨市場では 、大半の新興国通貨が対米ドルで下落。米連邦準備理事会(FR B)のイエレン議長が18日、FRBの利上げペースが今年加速 する可能性を示唆し、米ドルが買われた。 ウォン は0.8%安、フィリピンペソ は0.3%安となっている。 議長とFRB当局者は、主要短期金利をFRBが2019年 にかけて「毎年数回」引き上げていくと予想しているとし、金利 水準は長期的に持続可能な3%に近づくとの見通しを示した。 メイバンクの上級外為ストラテジスト、クリストファー・ウ ォン氏は、米国のトランプ次期大統領は財政政策の拡大と減税を 示唆しており、実行されれば米成長率とインフレは上向く可能性 が高いと予想。「米金利とドルの上昇圧力は拡大するだろう」と 述べた。 0405GMT(日本時間午後1時05分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0405 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.51 114.64 +0.11 Sing dlr 1.4276 1.4295 +0.13 Taiwan dlr 31.590 31.586 -0.01 Korean won 1176.40 1166.70 -0.82 Baht 35.38 35.30 -0.22 Peso 49.930 49.790 -0.28 Rupiah 13355 13340 -0.11 Rupee 68.22 68.08 -0.21 Ringgit 4.4495 4.4430 -0.15 Yuan 6.8555 6.8432 -0.18 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.51 117.07 +2.24 Sing dlr 1.4276 1.4490 +1.50 Taiwan dlr 31.590 32.279 +2.18 Korean won 1176.40 1207.70 +2.66 Baht 35.38 35.80 +1.20 Peso 49.93 49.72 -0.42 Rupiah 13355 13470 +0.86 Rupee 68.22 67.92 -0.44 Ringgit 4.4495 4.4845 +0.79 Yuan 6.8555 6.9467 +1.33