米金融・債券市場＝利回り急上昇、底堅い経済指標受け

［ニューヨーク １９日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 16時05分 96*25.50 3.0390% 柄） 前営業日終 97*26.50 2.9850% 値 1０年債（指標銘柄 16時04分 95*30.00 2.4683% ） 前営業日終 96*20.00 2.3870% 値 ５年債（指標銘柄 15時57分 100*05.75 1.9616% ） 前営業日終 100*17.50 1.8840% 値 ２年債（指標銘柄 15時41分 100*01.50 1.2254% ） 前営業日終 100*03.50 1.1930% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物3月 151*02.00 152*01.00 限 Ｔノート先物3月 124*05.50 124*23.00 限 米金融・債券市場は国債利回りが上昇。米経済の底堅さを示す指標を受け、一時は約 ２週間ぶりの高水準をつけた。 １０年債 価格が２３／３２安。利回りは２．４７％と前日終盤の２．３ ９％から上昇した。一時３日以来の高水準となる２．４９６％に上昇した。 この日発表された昨年１２月の住宅着工件数が力強く持ち直し、新規失業保険件数 は市場予想に反して減少、労働市場の一段の引き締まりを示した。 フィラデルフィア地区連銀の１月業況指数は、およそ２年ぶりの高水準を記録した。 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のイエレン議長は、米東部時間午後８時（日本時間２０日 午前１０時）から経済・金融政策見通しについて発言する。 市場関係者の１人は、昨年１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で今年の利上げ 予想回数が中央値で３回となったことを踏まえ、市場は金融政策に極度に敏感となってい ると指摘。金融政策の正常化にＦＲＢがやや積極性を高めたとの見方を示す。 米財務省が実施した１３０億ドルの１０年物インフレ指数連動債（ＴＩＰＳ）入札は 、間接入札者からの引き合いが強く、利回りは入札前水準を３ベーシスポイント（ｂｐ） 超下回った。 財務省は８８０億ドルの２・５・７年債入札を来週行う予定を明らかにした。 LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 6.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -10.25 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -46.00 (+2.25)