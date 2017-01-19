米金融・債券市場＝利回り急上昇、底堅い経済指標受け

Markets |
［ニューヨーク １９日 ロイター］ - 米東部時間 価格 利回り コード ３０年債（指標銘 16時05分 96*25.50 3.0390% 柄） 前営業日終 97*26.50 2.9850% 値 1０年債（指標銘柄 16時04分 95*30.00 2.4683% ） 前営業日終 96*20.00 2.3870% 値 ５年債（指標銘柄 15時57分 100*05.75 1.9616% ） 前営業日終 100*17.50 1.8840% 値 ２年債（指標銘柄 15時41分 100*01.50 1.2254% ） 前営業日終 100*03.50 1.1930% 値 清算値 前日終値 コード Ｔボンド先物3月 151*02.00 152*01.00 限 Ｔノート先物3月 124*05.50 124*23.00 限 米金融・債券市場は国債利回りが上昇。米経済の底堅さを示す指標を受け、一時は約 ２週間ぶりの高水準をつけた。 １０年債 価格が２３／３２安。利回りは２．４７％と前日終盤の２．３ ９％から上昇した。一時３日以来の高水準となる２．４９６％に上昇した。 この日発表された昨年１２月の住宅着工件数が力強く持ち直し、新規失業保険件数 は市場予想に反して減少、労働市場の一段の引き締まりを示した。 フィラデルフィア地区連銀の１月業況指数は、およそ２年ぶりの高水準を記録した。 連邦準備理事会（ＦＲＢ）のイエレン議長は、米東部時間午後８時（日本時間２０日 午前１０時）から経済・金融政策見通しについて発言する。 市場関係者の１人は、昨年１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で今年の利上げ 予想回数が中央値で３回となったことを踏まえ、市場は金融政策に極度に敏感となってい ると指摘。金融政策の正常化にＦＲＢがやや積極性を高めたとの見方を示す。 米財務省が実施した１３０億ドルの１０年物インフレ指数連動債（ＴＩＰＳ）入札は 、間接入札者からの引き合いが強く、利回りは入札前水準を３ベーシスポイント（ｂｐ） 超下回った。 財務省は８８０億ドルの２・５・７年債入札を来週行う予定を明らかにした。 LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 6.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -10.25 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -46.00 (+2.25)
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ時代、日本の重責
過去４０年余りを振り返り、日本の安全保障を巡る国際情勢がこれほどまで不安定さを増したことはなかったと加藤隆俊元財務官は指摘。 記事の全文
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文