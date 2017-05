UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り急上昇、底堅い経済指標受け

(表を更新しました) [ニューヨーク 19日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*22.00 3.0447% 前営業日終値 97*26.50 2.9850% 10年債(指標銘柄) 17時05分 95*29.50 2.4702% 前営業日終値 96*20.00 2.3870% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*06.00 1.9599% 前営業日終値 100*17.50 1.8840% 2年債(指標銘柄) 15時41分 100*01.50 1.2254% 前営業日終値 100*03.50 1.1930% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 151*02.00 152*01.00 限 Tノート先物3月 124*05.50 124*23.00 限 米金融・債券市場は国債利回りが上昇。米経済の底堅さを示す指標を受け、一時は約2週間ぶりの高水 準をつけた。 10年債 価格が23/32安。利回りは2.47%と前日終盤の2.39%から上昇した 。一時3日以来の高水準となる2.496%に上昇した。 この日発表された昨年12月の住宅着工件数が力強く持ち直し、新規失業保険件数は市場予想に反し て減少、労働市場の一段の引き締まりを示した。 フィラデルフィア地区連銀の1月業況指数は、およそ2年ぶりの高水準を記録した。 連邦準備理事会(FRB)のイエレン議長は、米東部時間午後8時(日本時間20日午前10時)から 経済・金融政策見通しについて発言する。 市場関係者の1人は、昨年12月の連邦公開市場委員会(FOMC)で今年の利上げ予想回数が中央値 で3回となったことを踏まえ、市場は金融政策に極度に敏感となっていると指摘。金融政策の正常化にFR Bがやや積極性を高めたとの見方を示す。 米財務省が実施した130億ドルの10年物インフレ指数連動債(TIPS)入札は、間接入札者から の引き合いが強く、利回りは入札前水準を3ベーシスポイント(bp)超下回った。 財務省は880億ドルの2・5・7年債入札を来週行う予定を明らかにした。 LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 31.25 (+1.25) U.S. 3-year dollar swap spread 22.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 6.25 (+1.50) U.S. 10-year dollar swap spread -10.25 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -46.00 (+2.25)