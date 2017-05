23日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 月例経済報告関係閣僚会議、1月月例経済報告 0800 1月ロイター企業調査 0850 1月主要銀行貸出アンケート調査(日銀) 1030 2年利付国債(2月債)の発行予定額等 1400 11月景気動向指数改定値 1400 12月のスーパー売上高 1400 12月のショッピングセンター売上高 1400 12月粗鋼生産速報(鉄連) 1530 経団連会長会見 決算:安川電機 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 1月20日(金) 07:00 マレーシア:外貨準備 w/e 07:00 独:生産者物価指数(連邦統計庁) Dec 07:30 タイ:外貨準備 w/e 08:00 台湾:輸出受注 Dec 09:30 英:小売売上高(国立統計局) Dec 13:30 カナダ:小売売上高 Nov 15:00 インド:外貨準備 w/e ◇イベント 14:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ 世界経済フォーラム年次総会(ダボス、最終日) 米大統領就任式 ◇決算予定 GE 1月22日(日) 仏大統領選社会党候補予備選の第1回投票 1月23日(月) 05:00 シンガポール:CPI Dec 08:00 台湾:鉱工業生産 Dec ◇決算予定 マクドナルド