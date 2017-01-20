23日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 月例経済報告関係閣僚会議、1月月例経済報告 0800 １月ロイター企業調査 0850 １月主要銀行貸出アンケート調査（日銀） 1030 ２年利付国債（２月債）の発行予定額等 1400 １１月景気動向指数改定値 1400 １２月のスーパー売上高 1400 １２月のショッピングセンター売上高 1400 １２月粗鋼生産速報（鉄連） 1530 経団連会長会見 決算：安川電機 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２０日（金） 07:00 マレーシア：外貨準備 w/e 07:00 独：生産者物価指数（連邦統計庁） Dec 07:30 タイ：外貨準備 w/e 08:00 台湾：輸出受注 Dec 09:30 英：小売売上高（国立統計局） Dec 13:30 カナダ：小売売上高 Nov 15:00 インド：外貨準備 w/e ◇イベント 14:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が会合であいさつ 世界経済フォーラム年次総会（ダボス、最終日） 米大統領就任式 ◇決算予定 ＧＥ １月２２日（日） 仏大統領選社会党候補予備選の第１回投票 １月２３日（月） 05:00 シンガポール：ＣＰＩ Dec 08:00 台湾：鉱工業生産 Dec ◇決算予定 マクドナルド