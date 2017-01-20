〔マーケットアイ〕金利：日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期

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＜１０：１４＞ 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・超長期
日銀は午前１０時１０分、国債買い入れを通告した。対象は「残存１年超３年以下」（買入予定額４０００億円）、「残存３年超５年以下」（買入予定額４２００億円）、「残存１０年超２５年以下」（同１９００億円）、「残存２５年超」（同１１００億円）の４本。
日銀買い入れは、対象年限を含めてほぼ事前予想通り。国債先物は朝方の売り一巡後に下げ幅を縮小している。
また、日銀は同時に国庫短期証券（ＴＢ）買い入れを通告した。買入予定額は１兆５０００億円。
＜０８：５８＞ 国債先物が3週ぶり安値、日銀買入期待が下支え
国債先物中心限月３月限は前営業日比１１銭安の１４９円９８銭と続落で寄り付いた。前日の米債市場が、良好な内容が相次いだ米指標を受けて、売られた流れを引き継いだ。寄り直後に一時１４９円９７銭と日中取引ベースで昨年１２月２８日以来約３週ぶりの水準に下落したが、日銀買い入れへの期待もあり、売り一巡後は下げ渋っている。
現物市場では、１０年最長期国債利回り（長期金利）は同０．５ｂｐ高い０．０７５％に上昇。５年債利回りは同１ｂｐ高いマイナス０．１００％と昨年１２月３０日以来約３週ぶりの水準を付けた。
市場では「５年債入札の翌日で、日銀買い入れが予想される。軟調な地合いの中で、どの程度の応札需要があるか、注目される」（証券）との声が出ている。
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