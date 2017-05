UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝小幅上昇、イエレン講演はタカ派色後退

(内容を更新しました) [シンガポール 20日 ロイター] - アジア通貨市場では 、大半の新興国通貨が小幅上昇。前日のイエレン米連邦準備理事 会(FRB)議長の講演内容からは予想通り、タカ派色が薄れて いた。この日発表された中国の第4・四半期の国内総生産(GD P)は前年同期比6.8%増で、市場予想の6.7%増をやや上 回った。 みずほ銀行のシニアエコノミスト、ビシュヌ・バラサン氏は 「トランプ氏の米大統領就任式を控えて、持ち高を積極的に一方 向に傾ける市場参加者はない見通しだ」と述べた。 0447GMT(日本時間午後1時47分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0447 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.74 114.85 +0.10 Sing dlr 1.4245 1.4255 +0.07 Taiwan dlr 31.492 31.623 +0.42 Korean won 1169.80 1177.60 +0.67 Baht 35.32 35.38 +0.16 Peso 49.875 49.980 +0.21 Rupiah 13375 13368 -0.05 Rupee 68.08 68.13 +0.07 Ringgit 4.4450 4.4470 +0.04 Yuan 6.8669 6.8750 +0.12 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.74 117.07 +2.03 Sing dlr 1.4245 1.4490 +1.72 Taiwan dlr 31.492 32.279 +2.50 Korean won 1169.80 1207.70 +3.24 Baht 35.32 35.80 +1.36 Peso 49.88 49.72 -0.31 Rupiah 13375 13470 +0.71 Rupee 68.08 67.92 -0.23 Ringgit 4.4450 4.4845 +0.89 Yuan 6.8669 6.9467 +1.16