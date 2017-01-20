UPDATE 1-アジア通貨動向（20日）＝小幅上昇、イエレン講演はタカ派色後退

(内容を更新しました) ［シンガポール ２０日 ロイター］ - アジア通貨市場では 、大半の新興国通貨が小幅上昇。前日のイエレン米連邦準備理事 会（ＦＲＢ）議長の講演内容からは予想通り、タカ派色が薄れて いた。この日発表された中国の第４・四半期の国内総生産（ＧＤ Ｐ）は前年同期比６．８％増で、市場予想の６．７％増をやや上 回った。 みずほ銀行のシニアエコノミスト、ビシュヌ・バラサン氏は 「トランプ氏の米大統領就任式を控えて、持ち高を積極的に一方 向に傾ける市場参加者はない見通しだ」と述べた。 ０４４７ＧＭＴ（日本時間午後１時４７分）現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日ＮＹ市場引け値。 Change on the day at 0447 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.74 114.85 +0.10 Sing dlr 1.4245 1.4255 +0.07 Taiwan dlr 31.492 31.623 +0.42 Korean won 1169.80 1177.60 +0.67 Baht 35.32 35.38 +0.16 Peso 49.875 49.980 +0.21 Rupiah 13375 13368 -0.05 Rupee 68.08 68.13 +0.07 Ringgit 4.4450 4.4470 +0.04 Yuan 6.8669 6.8750 +0.12 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.74 117.07 +2.03 Sing dlr 1.4245 1.4490 +1.72 Taiwan dlr 31.492 32.279 +2.50 Korean won 1169.80 1207.70 +3.24 Baht 35.32 35.80 +1.36 Peso 49.88 49.72 -0.31 Rupiah 13375 13470 +0.71 Rupee 68.08 67.92 -0.23 Ringgit 4.4450 4.4845 +0.89 Yuan 6.8669 6.9467 +1.16