米金融・債券市場＝利回り上昇、トランプ氏演説「大衆迎合的」との見方

[ニューヨーク 20日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 17時05分 96*19.50 3.0488% ) 前営業日終値 96*28.00 3.0350% 10年債(指標銘柄 17時01分 95*30.50 2.4668% ) 前営業日終値 96*00.50 2.4590% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*09.50 1.9365% 前営業日終値 100*07.00 1.9530% 2年債(指標銘柄) 17時03分 100*03.25 1.1967% 前営業日終値 100*01.50 1.2250% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 150*25.00 151*02.00 Tノート先物3月限 124*07.00 124*05.50 米金融・債券市場では国債利回りが上昇。指標10年債は一時約2週間半ぶりの高水 準をつけた。 トランプ氏の大統領就任演説が大衆迎合的なトーンと受け止められ、財政刺激の取り 組みが遅れる可能性を懸念する見方が一部で強まった。 10年債 価格は3/32安、利回りは2.47%、一時は3日以来の高 水準(2.51%)まで上昇した。17日につけた低水準(2.31%)からは大きく上 昇した。 トランプ氏は就任式の演説で、「米国第一主義」の政策を推進すると表明した。 BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、アーロン・ コーリ氏は「トランプ氏が、支配階級(エスタブリッシュメント)への反対のトーンをや や強く打ち出すと、利回りがやや低下する可能性がある」と指摘した。 コーリ氏は「トランプ氏が議案を通過させやすい蜜月期間はかなり短いと、市場はあ る程度みている」と分析。「トランプ氏が、より大衆迎合的な話題に関心を集めようとす れば、財政政策、刺激策、インフラ関連といった、他の多くの議案も通過させることがで きると予想することがより難しくなるリスクがある」と話した。 イエレン連邦準備理事会(FRB)議長の18日の発言が、予想以上にタカ派色の強 い内容と一部で受け止められ、債券価格は下落した。 ただDRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライアン氏は 、イエレン氏は過去数年間にも同様の発言をしていたと指摘する。 19日のイエレン氏発言はハト派色がより強かったと受け止められた。 今後は、新たな政府支出を工面するため国債増発の可能性も大きい。債券相場に一段 の重しとなり、利回りが上昇する可能性もある。 来週には社債発行が相次ぐとの見方も相場を圧迫した。財務省は来週、880億ドル の2・5・7年債入札を予定する。 LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 32.50 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 23.50 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 6.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -10.25 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -44.50 (+2.00)