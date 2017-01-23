24日の国内・海外経済指標と行事予定

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(１月２４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0920 閣議、閣議後会見 0930 １月製造業ＰＭＩ 1000 参議院本会議 1030 ４０年利付国債の入札発行 1245 ４０年利付国債の入札結果 1400 衆議院本会議 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 決算：日本電産 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２４日（火） 08:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Jan 08:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 08:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Jan 08:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Jan 08:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 08:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Jan 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jan 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Jan 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Jan 09:30 英：公的部門純借入額（国立統計局） Dec 12:30 ブラジル：経常収支 Dec 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 15:00 米：中古住宅販売（全米リアルター協会） Dec 15:00 米：リッチモンド連銀製造業総合指数 Jan ◇イベント 11:00 トルコ：中銀金利発表 13:00 南ア：中銀金利発表 18:00 米財務省２年債入札 英最高裁、欧州連合（ＥＵ）離脱通告の議会承認の必要性めぐり判決 ◇決算予定 アルコア、アリババ、デュポン、コーニング、Ｊ＆Ｊ、ロッキード・マーチン、 スリーエム、スプリント、トラベラーズ、ベライゾン、サムスン電子、フィリップス、 ＳＡＰ
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