UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（23日）＝3本、3000万円

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(設定額を追加しました) ファンド名 グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・１年決算型 ） 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 １億円（自己設定） 設定額 １０００万円 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券、高木証券、丸三証券 ファンド名 グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算 型） 運用会社 日興アセットマネジメント 設定上限額 １億円（自己設定） 設定額 １０００万円 販売会社 ＳＭＢＣ日興証券、高木証券、丸三証券 ファンド名 三菱ＵＦＪ 先進国高金利債券ファンド（年１回決算型）＜愛称：グロ ーバル・トップ年１＞ 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 １０００万円（自己設定） 設定額 １０００万円 販売会社 ゆうちょ銀行
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