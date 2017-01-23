新規上場日程一覧（23日現在）

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* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ Ｎ１：名証１部 Ｎ２： 名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ─Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 位 格 ＴＭ シャノン 100 1/27 15万株・なし(2.25万株) 1300─1500 1500 東洋 ＴＲ 森トラスト・ホテルリート投資法人 投 1口 2/7 なし・30万1000口(1万5000 13万3000─14万300 1/27 野村 資証券 口) 0 ＪＱ・Ｎ２ 安江工務店 100 2/10 28万株・21.02万株(7.35万 1130─1250 2/1 東海東 株) 京 ＪＱ 日宣 100 2/16 20万株・5万株(3.75万株) 1/30 2/8 大和 ＴＭ ユナイテッド＆コレクティブ 100 2/23 22.85万株・3万株(3.87万株 2/7 2/15 日興 ) ＴＭ レノバ 100 2/23 65万株・56万株(18.15万株) 2/6 2/15 大和 ＳＡ フュージョン 100 2/23 12万株・4万株（なし） 2/2 2/13 岡三 ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 該当なし
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