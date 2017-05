UPDATE 2-アジア通貨動向（23日）＝総じて上昇、米大統領就任演説受けドル下落

(内容を追加しました) [シンガポール 23日 ロイター] - アジア新興国通貨は 総じて上昇。シンガポールドル は約0.5%上昇した。 トランプ米大統領が就任演説で景気刺激策の詳細を示さなかった ことが一部投資家の失望を誘い、ドルが下落したことが背景。 DBS銀行のアナリストは、顧客向けリポートで「大統領が 景気刺激策の詳細を示さなかったことで、投資家は概して失望し た」と指摘。「マーケットは引き続き、現在のドル安を調整だと みなしている」と述べた。 みずほ銀行(シンガポール)の外為ストラテジスト、Chang W ei-Liang氏は「今年、大規模な刺激策が実施されることがもっと 明確になれば、ドルは上昇するだろう」と話した。ただ、「刺激 策が中期的なものであることが分かれば、ドルの買い持ちは減少 するかもしれない」とも述べた。 HSBCのアジア外為ストラテジストであるアラステア・ピ ンダー氏はリポートで、米大統領の就任会見後の数週間、アジア 通貨は弱含む傾向があると指摘。「トランプ氏は会見で経済と保 護貿易主義を重視しており、(傾向は)今回も変わらないだろう 」との見方を示した。 0606GMT(日本時間午後3時06分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.28 114.65 +1.21 Sing dlr 1.4184 1.4250 +0.47 Taiwan dlr 31.396 31.533 +0.44 Korean won 1165.70 1169.20 +0.30 Baht 35.26 35.41 +0.44 Peso 49.840 49.920 +0.16 Rupiah 13365 13405 +0.30 Rupee 68.06 68.18 +0.18 Ringgit 4.4380 4.4430 +0.11 Yuan 6.8456 6.8820 +0.53 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.28 117.07 +3.35 Sing dlr 1.4184 1.4490 +2.16 Taiwan dlr 31.396 32.279 +2.81 Korean won 1165.70 1207.70 +3.60 Baht 35.26 35.80 +1.56 Peso 49.84 49.72 -0.24 Rupiah 13365 13470 +0.79 Rupee 68.06 67.92 -0.21 Ringgit 4.4380 4.4845 +1.05 Yuan 6.8456 6.9467 +1.48