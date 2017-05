UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り低下、トランプ政権の通商政策に懸念

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*24.50 2.9886% 前営業日終値 96*21.00 3.0460% 10年債(指標銘柄) 17時05分 96*16.50 2.4007% 前営業日終値 95*30.50 2.4670% 5年債(指標銘柄) 17時05分 100*20.00 1.8667% 前営業日終値 100*09.25 1.9380% 2年債(指標銘柄) 17時05分 100*06.25 1.1475% 前営業日終値 100*03.25 1.1970% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 152*00.00 150*25.00 Tノート先物3月限 124*26.00 124*07.00 米金融・債券市場では、トランプ新米大統領の通商政策に対する懸念から安全資産と しての米国債に買いが入り、国債利回りが低下した。 10年債 利回りは6ベーシスポイント(bp)低下の2.403%。ロ イターのデータによると、1日の下げとしては1月5日以来のの大きさとなる。 30年債 利回りも6bp低下の2.985%。2年債 利回り は5bp低下の1.147%を付けた。 トランプ大統領はこの日、米製造業大手首脳とホワイトハウスで会談し、規制緩和や 法人税減税を確約する一方、製造拠点を海外に移転した場合にはその代償を支払わせると 警告。このほか、選挙公約通りに環太平洋連携協定(TPP)からの正式離脱に関する大 統領令に署名した。 ストーン・アンド・マッカーシー・リサーチ・アソシエーツの市場ストラテジスト、 ジョン・カナバン氏は「株式が売られた一方、債券にとっては安全買いが入る要因となっ た」と述べた。 一方、今週総額880億ドルの国債入札を控えていることは、米国債に対する需要の 重しとなった。米財務省は24日に260億ドルの2年債、25日に340億ドルの5年 債、26日に280億ドルの7年債の入札を実施する。 このほか今週は社債の発行も相次ぐ。IFRによると、今週は200億─250億ド ルの投資適格級社債が発行される見通し。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 32.50 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 23.25 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -10.25 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -44.00 1.00