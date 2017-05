UPDATE 1-アジア通貨動向（24日）＝上昇、米保護主義政策への懸念でドル下落

(内容を追加しました) [シンガポール 24日 ロイター] - アジア新興国通貨は、上昇している。トラ ンプ米新大統領の保護主義政策への懸念でドルが売られていることが背景。米大統領が今 後、具体的にどのような財政政策を打ち出すかに注目が集まっている。 韓国ウォン は一時、約7週間ぶり高値をつけた。旧正月休暇を前に輸出業 者のドル売りが見込まれ、短期的にドルは一段安になる可能性がある、とソウルのある市 場関係者は指摘する。 台湾ドル は10月初旬以来の高値をつけた。タイバーツ も11月1 0日以来の高値を記録。 ブルームバーグによると、ムニューチン次期米財務長官は「過度に強いドルは短期的 にマイナス」と発言。これもドルの圧迫材料となっている。 ドル指数 は前日99.899と、12月8日以来の低水準を記録した。ある市 場関係者は、投資家はドルの買い持ちを縮小させており、ドル指数が100を割り込めば 、再び98─99近辺まで下げる、との見方を示した。 0509GMT(日本時間午後2時09分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0509 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.86 112.70 -0.14 Sing dlr 1.4171 1.4176 +0.04 Taiwan dlr 31.340 31.431 +0.29 Korean won 1163.57 1165.50 +0.17 Baht 35.20 35.29 +0.27 Peso 49.785 49.870 +0.17 Rupiah 13315 13355 +0.30 Rupee 68.12 68.21 +0.13 Ringgit 4.4335 4.4360 +0.06 Yuan 6.8526 6.8540 +0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.86 117.07 +3.73 Sing dlr 1.4171 1.4490 +2.25 Taiwan dlr 31.340 32.279 +3.00 Korean won 1163.57 1207.70 +3.79 Baht 35.20 35.80 +1.73 Peso 49.79 49.72 -0.13 Rupiah 13315 13470 +1.16 Rupee 68.12 67.92 -0.30 Ringgit 4.4335 4.4845 +1.15 Yuan 6.8526 6.9467 +1.37