米金融・債券市場＝利回り上昇、株式に資金がシフト

[ニューヨーク 24日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時03分 96*17.00 3.0529% 前営業日終値 97*25.00 2.9880% 10年債(指標銘柄) 15時03分 95*30.00 2.4689% 前営業日終値 96*16.50 2.4010% 5年債(指標銘柄) 15時04分 100*09.75 1.9348% 前営業日終値 100*20.00 1.8670% 2年債(指標銘柄) 14時53分 100*03.25 1.1965% 前営業日終値 100*06.25 1.1470% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 150*19.00 152*00.00 Tノート先物3月限 124*07.00 124*26.00 米金融・債券市場では国債利回りが上昇した。企業業績見通しの改善を受け株式市場 に資金がシフトするなか、安全資産とされる米国債に対する需要が低減した。 終盤の取引で10年債 利回りは6ベーシスポイント(bp)上昇の2. 465%。この日は欧州でも国債利回りが上昇し、独10年債 と英10年債 GB10YT=RRの利回りはともに約4bp上昇している。 米財務省は今週は総額880億ドルの国債入札を実施。その第1弾となったこの日の 260億ドルの2年債入札では応札倍率が2.68倍と、2008年12月以来の低水準 となった前回の2.44倍からは上昇したものの、需要は平均的な水準にとどまった。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏 は「財政面で何らかの明確性が示されるまで様子見状態となっている」としている。 トランプ米大統領はこの日、ホワイトハウスで米自動車メーカー大手3社の首脳と会 談し、米国での生産および雇用の拡大を要請。このほか、「キーストーンXL・パイプラ イン」と「ダコタ・アクセス」パイプラインの建設を推進する大統領令に署名した。こう した措置は米国内の雇用創出と投資拡大を目的としている。 この日はまた、英最高裁判所が政府による欧州連合(EU)離脱手続きの開始には議 会の承認が必要との判断を下した。これを受け、米国債利回りは欧州の国債利回り上昇に 歩調を合わせ上向いていた。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 30.25 -1.75 U.S. 3-year dollar swap spread 21.75 -1.50 U.S. 5-year dollar swap spread 5.50 -1.75 U.S. 10-year dollar swap spread -11.25 -1.50 U.S. 30-year dollar swap spread -44.50 -0.75