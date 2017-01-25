26日の国内・海外経済指標と行事予定

(１月２６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月企業向けサービス価格指数（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0855 衆議院予算委員会 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札 1030 １０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 決算：ファナック、オリックス、アドテスト、Ｈ２Ｏリテ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月２６日（木） 21:45 ＮＺ：ＣＰＩ Q4 02:00 フィリピン：ＧＤＰ Q4 05:00 シンガポール：製造業生産 Dec 07:00 独：消費者信頼感指数（ＧｆＫ） Feb 09:30 英：ＧＤＰ速報値（国立統計局） Q4 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 Dec 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 14:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Jan 15:00 米：景気先行指数（コンファレンス・ボード） Dec 15:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） Dec ◇イベント 11:00 ビルロワドガロー仏中銀総裁 18:00 米財務省７年債入札 １２月の中国工業部門利益 ユーロ圏財務相会合 ◇決算予定 アマゾン・ドットコム、ブリストル・マイヤーズ・スクイブ、キャタピラー、フォード・ モーター、アルファベット、インテル、マイクロソフト、スターバックス、フィアット・ クライスラー・オートモービルズ（ＦＣＡ）、ユニリーバ、ディアジオ ◇休場 豪（オーストラリアデー）