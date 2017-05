再送-25日の国内・海外経済指標と行事予定

(経済財政諮問会議等の時間を追加しました。) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 12月貿易統計 1000 参議院本会議 1000 全国財務局長会議 1635 経済財政諮問会議 1805 石原経済再生相会見 決算:LINE ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 23~31Jan 仏:GDP確報値(INSEE) Q4 1月25日(水) 23:00 韓国:GDP速報値 Q4 00:30 豪:CPI(連邦統計局) Q4 00:30 台湾:GDP速報値 Q4 09:00 独:IFO業況指数 Jan 09:00 ポーランド:失業率 Dec 12:00 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) w/e 14:00 米:住宅価格指数(連邦住宅金融局) Nov ◇イベント 18:00 米財務省変動利付2年・5年債入札 ワイトマン独連銀総裁、カーニー英中銀総裁がG20の会合 "Digitising finance, fina ncial inclusion and financial literacy"で講演 ◇決算予定 ボーイング、P&G、クアルコム、AT&T、ユナイテッド・テクロノジー、 ノバルティス、サンタンデール銀行、現代自動車、ポスコ