再送-25日の国内・海外経済指標と行事予定

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(経済財政諮問会議等の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 １２月貿易統計 1000 参議院本会議 1000 全国財務局長会議 1635 経済財政諮問会議 1805 石原経済再生相会見 決算：ＬＩＮＥ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 23~31Jan 仏：ＧＤＰ確報値（ＩＮＳＥＥ） Q4 １月２５日（水） 23:00 韓国：ＧＤＰ速報値 Q4 00:30 豪：ＣＰＩ（連邦統計局） Q4 00:30 台湾：ＧＤＰ速報値 Q4 09:00 独：ＩＦＯ業況指数 Jan 09:00 ポーランド：失業率 Dec 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 14:00 米：住宅価格指数（連邦住宅金融局） Nov ◇イベント 18:00 米財務省変動利付２年・５年債入札 ワイトマン独連銀総裁、カーニー英中銀総裁がＧ２０の会合 "Digitising finance, fina ncial inclusion and financial literacy"で講演 ◇決算予定 ボーイング、Ｐ＆Ｇ、クアルコム、ＡＴ＆Ｔ、ユナイテッド・テクロノジー、 ノバルティス、サンタンデール銀行、現代自動車、ポスコ
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