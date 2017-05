UPDATE 1-アジア通貨動向（25日）＝底堅い、トランプ政権の不透明感で米ドル売り

(内容を更新しました) [シンガポール 25日 ロイター] - アジア通貨市場では 、トランプ米大統領の保護主義的姿勢に対する懸念や財政政策へ の不透明感から米ドルが売られる中、新興国通貨は底堅く推移し ている。 台湾ドル は0.2%高。シンガポールドル(Sドル ) は0.1%高。他のアジア通貨は横ばいか、小幅安と なっている。最近数週間、投資家が米ドル買いを減らしたことに 伴いアジア通貨は上昇していたが、ここへ来て一服感も出ている 。 最近、米ドルの買い持ち高は大幅に縮小しているが、米ドル は短期的に引き続き下落する可能性があるという。 三井住友銀行(シンガポール)のエコノミスト、鈴木浩史氏 は「トランプラリーを受けた米ドルの買い持ちの巻き戻しが続く 可能性はまだ高い」との見方を示した。Sドルは短期的に、1米 ドル=1.41―1.40Sドルへ上昇する可能性があるという 。 0511GMT(日本時間午後2時11分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0511 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.57 113.79 +0.19 Sing dlr 1.4200 1.4211 +0.08 Taiwan dlr 31.326 31.382 +0.18 Korean won 1164.90 1165.90 +0.09 Baht 35.26 35.23 -0.07 Peso 49.850 49.810 -0.08 Rupiah 13335 13330 -0.04 Rupee 68.15 68.15 -0.00 Ringgit 4.4380 4.4330 -0.11 Yuan 6.8773 6.8585 -0.27 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.57 117.07 +3.08 Sing dlr 1.4200 1.4490 +2.04 Taiwan dlr 31.326 32.279 +3.04 Korean won 1164.90 1207.70 +3.67 Baht 35.26 35.80 +1.55 Peso 49.85 49.72 -0.26 Rupiah 13335 13470 +1.01 Rupee 68.15 67.92 -0.33 Ringgit 4.4380 4.4845 +1.05 Yuan 6.8773 6.9467 +1.01