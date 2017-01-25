シドニー株式市場・引け＝続伸、金融・資源株が下支え

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［２５日 ロイター］ - 豪 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ200指数<. 5,671.514 + 21.414 + 0.38 5,650.10 5,690.500 5,650.100 AXJO> 前営業日終値 5,650.100 シドニー市場の株価は続伸して引けた。金融、資源株が相場を下支えた。 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ２００指数 終値は２１．４１４ポイント（０．３８％）高の ５６７１．５１４。 ２４日のＳ＆Ｐ５００指数とナスダック総合株価指数は、金融、ハイテク株主導で過 去最高値を更新した。 オーストラリアの四大銀行は０．４─１．１％高。 金属・鉱業指数は２．４％高と、２年超ぶりの高値を付けた。 中国の鉄鋼、鉄鉱石先物は２５日、旧正月連休明けに需要が高まるとの期待感を支援 材料に２営業日続伸した。 ＢＨＰビリトン は３．５％高と、２０１５年６月以来の高値を記録。リオ・ ティント は子会社の売却合意発表後、３．８％高と、２年半超ぶりの高値を付け た。
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