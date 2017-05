UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、株式への資金シフト続く

(レートを更新します) [ニューヨーク 25日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*20.00 3.1009% 前営業日終値 96*15.00 3.0560% 10年債(指標銘柄) 17時05分 95*17.50 2.5153% 前営業日終値 95*29.50 2.4710% 5年債(指標銘柄) 17時02分 100*03.25 1.9781% 前営業日終値 100*09.50 1.9360% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*24.75 1.2401% 前営業日終値 99*25.75 1.2240% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 149*15.00 150*19.00 Tノート先物3月限 123*26.00 124*07.00 米金融・債券市場では、米株価が上昇したことで株式市場への資金のシフトが続き、 国債利回りが上昇した。 トランプ新米政権の政策に対する楽観的な見方から、この日の米株式市場ではダウ工 業株30種が初めて2万ドル台に乗せたほか、S&P総合500種とナスダック総合も最 高値を更新した。 こうしたなか10年債 利回りは2.538%まで上昇。ロイターのデー タによると昨年12月28日以来の高水準となる。終盤の取引では5bp上昇の2.52 1%となっている。 財務省が実施した340億ドルの5年債入札が思わしくなかったことも国債の需要低 下につながった。同入札では応札倍率が2.38倍と、前月の2.72倍から低下し、昨 年7月以来の低水準となった。最高落札利回りは1.988%だった。 MUFG証券(ニューヨーク)の米国債トレーディング部門責任者のトーマス・ロス 氏は「トランプ大統領が何を実行に移すことができるか市場が見守るなか、相場は行きつ 戻りつしている」と述べた。 トランプ大統領は前日、ホワイトハウスで米自動車メーカー大手3社の首脳と会談し 国内での生産および雇用の拡大を要請したほか、原油パイプラインの建設を推進する大統 領令に署名。国内での雇用創出と投資拡大を目的としたこうした動きを受け、この日の取 引で株式市場に資金が流入、国債に対する需要が低下した。 ジェフェリーズの短期金融市場ストラテジスト、トム・シモンズ氏は「債券市場は弱 気相場に入っており、上向けば売られる状況が続く」としている。 財務省は26日は280億ドルの7年債入札を実施し、今週予定されている総額88 0億ドルの国債入札を締めくくる。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 27.75 -2.75 U.S. 3-year dollar swap spread 22.25 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 5.25 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -10.00 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -41.75 2.25