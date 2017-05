アジア通貨動向（26日）＝台湾ドルとウォンが上昇、米財政政策に不透明感

[シンガポール 26日 ロイター] - アジア通貨市場では 、大半の新興国通貨が対米ドルで上昇。トランプ米大統領の保護 貿易主義への懸念や財政政策の不透明感から米ドルが下落した。 台湾ドル は一時、昨年10月3日に付けたのと同水 準の1米ドル=31.250台湾ドルに上昇した。 ウォン は昨年12月上旬に付けた高値を抜け、一 時1米ドル=1156.0ウォンまで買われた。11月10日以 来の高値。 インターナショナルFCストーンの為替トレーダーWu Mingze 氏は「トランプ大統領の経済戦略は明確になっていない。これで は実践が困難に思える」との見方を示した。 同氏はさらに、アジア通貨の対米ドル相場の見通しは、1月 31日・2月1日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で示され るフォワードガイダンスしだいだと指摘。トランプ氏の経済政策 がどの程度成功するかにもよるとした。 0639GMT(日本時間午後3時39分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0639 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.64 113.28 -0.32 Sing dlr 1.4162 1.4129 -0.23 Taiwan dlr 31.325 31.332 +0.02 Korean won 1158.45 1166.00 +0.65 Baht 35.22 35.23 +0.03 Peso 49.745 49.810 +0.13 Rupiah 13340 13356 +0.12 Rupee 68.08 68.07 -0.01 Ringgit 4.4300 4.4370 +0.16 Yuan 6.8804 6.8818 +0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.64 117.07 +3.02 Sing dlr 1.4162 1.4490 +2.32 Taiwan dlr 31.325 32.279 +3.05 Korean won 1158.45 1207.70 +4.25 Baht 35.22 35.80 +1.66 Peso 49.75 49.72 -0.05 Rupiah 13340 13470 +0.97 Rupee 68.08 67.92 -0.23 Ringgit 4.4300 4.4845 +1.23 Yuan 6.8804 6.9467 +0.96