UPDATE 1-独消費者信頼感指数、2月は5カ月ぶり高水準

(内容を追加しました) ［ベルリン ２６日 ロイター］ - ドイツの市場調査グループＧ ｆＫが発表した２月の独消費者信頼感指数は１０．２と、前月の９．９ から上昇し、５カ月ぶり高水準を記録した。 ロイターがまとめたエコノミスト予想は１０．０だった。 ＧｆＫのアナリスト、ロルフ・ビュルクル氏は「消費者信頼感は明 るい基調で２０１７年をスタートした」と指摘。家計の景気見通しは４ カ月連続で改善し、２０１５年６月以来の高水準となった、と語った。 所得見通しもさらに改善し、購買意欲も高まった。 ビュルクル氏は、消費者は引き続き、米新政権や英国の欧州連合（ ＥＵ）離脱により見込まれる不安定な状況に前向きに対応しようとして いる、と語った。 さらに、記録的な雇用水準と賃上げを伴う力強い労働市場は、海外 要因よりも消費者にとり、より重要だと述べた。 調査は約２０００人を対象に行われた。 FEB 17 JAN 17 FEB 16 Consumer climate 10.2 9.9 9.4 Consumer climate components JAN 17 DEC 16 JAN 16 - willingness to buy 57.6 48.0 52.7 - income expectations 58.3 55.6 47.2 - business cycle expectations 21.6 16.4 4.2