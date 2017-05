米金融・債券市場＝利回り低下、堅調な7年債入札受け

[ニューヨーク 26日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時33分 95*29.50 3.0851% 前営業日終値 95*15.00 3.1090% 10年債(指標銘柄) 15時20分 95*21.00 2.5025% 前営業日終値 95*15.50 2.5230% 5年債(指標銘柄) 15時14分 99*19.00 1.9607% 前営業日終値 99*14.25 1.9920% 2年債(指標銘柄) 15時19分 99*25.75 1.2241% 前営業日終値 99*24.50 1.2440% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 149*25.00 149*15.00 Tノート先物3月限 123*31.00 123*26.00 米金融・債券市場では、7年債入札で堅調な需要が見られたことを受け、朝方の取引 で約4週間ぶりの水準に上昇していた国債利回りが低下に転じた。 10年債 利回りは一時、12月28日以来の高水準となる2.555% まで上昇。終盤の取引では約1ベーシスポイント(bp)低下の2.508%となってい る。 財務省が実施した280億ドルの7年債入札では、間接入札者の落札比率が72. 79%と、2009年2月以降で最高を記録。このところの利回り上昇で安値拾いに関心 を抱く市場参加者をひきつけ、24日の2年債入札、25日の5年債入札とは対照的な結 果となった。 RWプレスプリッチ(ニューヨーク)の国債・エージェンシー債部門責任者、ラリー ・ミルスタイン氏は、「7年債入札は今週これまでに実施された2回の入札より好調だっ た」とし、「一部ショートカバーが入った可能性もある」としている。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 28.50 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 6.50 1.25 U.S. 10-year dollar swap spread -9.50 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -41.00 1.00