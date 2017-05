UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、堅調な7年債入札受け

(レートを更新します) [ニューヨーク 26日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*27.00 3.0893% 前営業日終値 95*15.00 3.1090% 10年債(指標銘柄) 17時05分 95*18.50 2.5117% 前営業日終値 95*15.50 2.5230% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*17.50 1.9706% 前営業日終値 99*14.25 1.9920% 2年債(指標銘柄) 16時27分 99*25.50 1.2281% 前営業日終値 99*24.50 1.2440% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 149*25.00 149*15.00 Tノート先物3月限 123*31.00 123*26.00 米金融・債券市場では、7年債入札で堅調な需要が見られたことを受け、朝方の取引 で約4週間ぶりの水準に上昇していた国債利回りが低下に転じた。 10年債 利回りは一時、12月28日以来の高水準となる2.555% まで上昇。終盤の取引では約1ベーシスポイント(bp)低下の2.508%となってい る。 財務省が実施した280億ドルの7年債入札では、間接入札者の落札比率が72. 79%と、2009年2月以降で最高を記録。このところの利回り上昇で安値拾いに関心 を抱く市場参加者をひきつけ、24日の2年債入札、25日の5年債入札とは対照的な結 果となった。 RWプレスプリッチ(ニューヨーク)の国債・エージェンシー債部門責任者、ラリー ・ミルスタイン氏は、「7年債入札は今週これまでに実施された2回の入札より好調だっ た」とし、「一部ショートカバーが入った可能性もある」としている。 トランプ新米大統領の経済政策で米国の経済成長とインフレが押し上げられれば、連 邦準備理事会(FRB)の利上げペースは加速するとの観測から、今週これまでに実施さ れた国債入札は低調だった。 トランプ大統領の政策による経済成長に対する楽観的な見方が広がり、25日にはダ ウ工業株30種 が初めて2万ドルの大台を突破。S&P総合500種 とナス ダック総合 も最高値を更新した。こうしたなか債券市場から株式市場への資金の シフトが見られていた。 ウェルズ・ファーゴ証券のシニア金利ストラテジスト、ボリス・リアビンスキ氏は「 トランプ政権はオバマ前政権とは大きく異なる」とし、「政治的なリスクで国債利回りは 上下している」と述べた。 市場は27日に発表される第4・四半期の米国内総生産(GDP)速報値に注目。 前出のミルスタイン氏は「堅調な結果になれば、利回りは再度上昇する可能性がある」と している。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 28.50 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 23.75 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 6.50 1.25 U.S. 10-year dollar swap spread -9.50 0.75 U.S. 30-year dollar swap spread -41.00 1.00