30日の国内・海外経済指標と行事予定

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(1月30日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀決定会合１日目 0845 参議院予算委員会 0850 １２月商業動態統計 1030 ２年利付国債の入札発行 1245 ２年利付国債の入札結果 1500 日本郵政社長会見 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 清田日本取引所グループＣＥＯ会見 決算：大和、日立建機、ヤマトＨＤ ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月３０日（月） 21:45 ＮＺ：貿易収支 Dec 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Jan 13:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Jan 13:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Dec 15:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Dec 15:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Jan ◇イベント 07:45 デベル豪中銀副総裁が講演 ◇休場 中国、台湾
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