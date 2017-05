UPDATE 1-アジア通貨動向（27日）＝小幅安、米ドルに買い戻し　週間ではプラスへ

(内容を更新しました) [シンガポール 27日 ロイター] - アジア通貨市場では 、休場となっている国が多く商いが薄い中、大半の新興国通貨が 小幅安。米国で経済見通しや企業業績への楽観的見方が出ている ことを受けて米ドルが買われた。 タイバーツ とフィリピンペソ は0.1% 安、インドネシアルピア とインドルピー は約0 .2%安で推移している。 大半のアジア通貨は、月間でプラスとなる見通し。米ドルの 買い持ち高の巻き戻しがアジア通貨の上昇につながった。 米国株と債券利回りは今週、国内経済の見通しやトランプ大 統領の財政支出に対する姿勢を好感して上昇した。ただ米ドルは 、新たな貿易障壁への懸念が重しとなっている。 バークレイズ(シンガポール)のアジアマクロ戦略責任者の ミトゥル・コテチャ氏は「市場がトランプ大統領の政策を見極め ようとしているという点で、不透明感は残っている」と指摘した 。 26日公表のロイター調査によると、アジア新興国通貨に対 する市場心理は過去2週間で上向いた。 0517GMT(日本時間午後2時17分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 Change on the day at 0517 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.96 114.53 -0.37 Sing dlr 1.4263 1.4268 +0.04 Taiwan dlr* 31.360 31.360 +0.00 Korean won* 1159.20 1159.20 +0.00 Baht 35.29 35.26 -0.10 Peso 49.875 49.805 -0.14 Rupiah 13355 13335 -0.15 Rupee 68.17 68.07 -0.15 Ringgit 4.4280 4.4270 -0.02 Yuan* 6.8807 6.8807 +0.00 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.96 117.07 +1.84 Sing dlr 1.4263 1.4490 +1.59 Taiwan dlr 31.330 32.279 +3.03 Korean won 1170.07 1207.70 +3.22 Baht 35.29 35.80 +1.45 Peso 49.88 49.72 -0.31 Rupiah 13355 13470 +0.86 Rupee 68.17 67.92 -0.37 Ringgit 4.4280 4.4845 +1.28 Yuan 6.8807 6.9467 +0.96 *台湾市場は27日から2月1日まで休場 *韓国市場は27日、30日が休場。 *中国市場は27日から2月2日まで休場。