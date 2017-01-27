［東京 ２７日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 27 January, 2017 ●海外● ◇イベント 07:30 ＥＵ財務相理事会 米英首脳会談（ワシントン）
◇決算予定 シェブロン、ＵＢＳ
◇休場 中国（旧正月、２月２日まで）、台湾
Saturday , 28 January, 2017
●海外● 中国春節（旧正月）
Monday, 30 January, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合１日目 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1100 バイオジェン 新ＣＥＯ会見 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1530 日本取引所グループ 清田ＣＥＯ 定例会見
●海外● ◇イベント 07:45 デベル豪中銀副総裁が講演
◇休場 中国、台湾
Tuesday, 31 January, 2017 All Day 日本：日銀金融政策決定会合２日目 1030 日本：１０年物価連動国債（２月債）の発行予定額等 1400 日本：１１月景気動向改訂指数 1500 キリン スプリングバレーブルワリー事業方針
1500 日本：１２月住宅着工 (JAPAN-HOUSINGSTARTS) 1530 金融庁 スチュワードシップコードに関する有識者検討会 初会合
●海外● ◇イベント 08:00 ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢ・欧州委員会共催会合の開会あいさつ 米連邦公開市場委員会（１日まで）
◇決算予定 アップル、エクソンモービル、マスターカード、ＵＰＳ、ファイザー
◇休場 中国、台湾
Wednesday, 01 February, 2017 1000 任天堂、経営方針説明会 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1300 ソニー、ロボット・プログラミング学習キット「KOOV（クーブ）」新製品発表会 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 １月経済・物価情勢の展望全文（日銀）
●海外● ◇イベント 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 19:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） インド２０１７／１８年度予算 マティス米国防長官が日韓訪問
◇決算予定 フェイスブック、シーメンス、ロシュ
◇休場 中国、マレーシア、台湾
Thursday, 02 February, 2017 0850 １月マネタリーベース（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（２月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 1300 ＬＩＮＥ・ワークスモバイルジャパン共同記者発表会
1330 日本商工会議所会頭会見 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表）
英金融政策委員会の議事要旨
英中銀インフレ報告
◇決算予定 ＩＮＧ、ダイムラー、ドイツ銀行、ロイヤル・ダッチ・シェル、ビザ、フィリップ・モリス・インターナショナル
◇休場 中国
Friday, 03 February, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１２月１９・２０日分）
●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 14:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演 英国を除くＥＵ非公式首脳会合（マルタ）
Monday, 06 February, 2017
●海外● ◇イベント 21:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁がフィンテック規制について講演
Tuesday, 07 February, 2017 0850 消費活動指数（日銀）
1100 ＮＥＣパーソナルコンピュータ ２０１７年新商品発表会
●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） 04:30 インド：中銀金利発表 18:00 米財務省３年債入札
◇決算予定 ＢＮＰパリバ
Wednesday, 08 February, 2017 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（１月３０・３１日分） 0850 １月貸出・預金動向（日銀）
●海外● ◇イベント 08:00 タイ：中銀金利発表 09:55 アイスランド：中銀金利発表 18:00 米財務省１０年債入札
Thursday, 09 February, 2017 0850 １月マネーストック（日銀） 1030 中曽日銀副総裁講演（高知） 1400 中曽日銀副総裁会見（高知） 1500 日本：１月工作機械受注
●海外● ◇イベント 08:15 ロウ豪中銀総裁が夕食会で講演 14:10 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 16:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 18:10 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁、経済見通しについて講演 ＮＺ：中銀金利発表
◇決算予定 ソシエテ・ジェネラル、コメルツ銀行
◇休場 マレーシア
Friday, 10 February, 2017 0850 １月企業物価指数（日銀） 1330 日本：１２月第３次産業活動指数 1800 一般財団法人孫正義育英財団特別対談_孫 正義、山中 伸弥、五神 真、羽生 善治が登壇_ ●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀金融政策報告
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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