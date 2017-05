米金融・債券市場＝利回り低下、第4四半期米ＧＤＰ急減速受け

[ニューヨーク 27日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*12.00 3.0612% 前営業日終値 95*26.50 3.0900% 10年債(指標銘柄) 17時05分 95*25.50 2.4862% 前営業日終値 95*19.50 2.5080% 5年債(指標銘柄) 17時02分 99*21.00 1.9475% 前営業日終値 99*19.00 1.9610% 2年債(指標銘柄) 17時00分 99*26.00 1.2202% 前営業日終値 99*25.75 1.2240% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 150*12.00 149*25.00 Tノート先物3月限 124*05.50 123*31.00 米金融・債券市場では、国債利回りが低下。朝方発表された昨年第4・四半期の米国 内総生産(GDP)速報値が予想以上に急減速し、債券買いを誘った。 昨年第4・四半期のGDP速報値は年率1.9%増と、伸びは第3・四半期の3.5 %増から大きく減速。市場予想の2.2%増も下回った。 PGIMフィクストインカムの首席ストラテジスト、ロバート・ティップ氏は「米経 済に多くが想定していたほどの勢いはない」と語った。 ただ、内訳の個人消費や企業の設備投資が比較的堅調な数字となったことは米経済が 引き続き成長軌道に乗っているとの見方を支え、債券買いの勢いは幾分弱まった。また、 底堅い内容となった12月の米耐久財受注や1月の米ミシガン大消費者信頼感指数(確報 値)は、失望感を一部拭い去った。 アナリストの間からは、トランプ新米政権の経済政策による効果や影響をめぐる不透 明感も利回りの低下に歯止めをかけたと指摘された。 終盤の取引で、指標10年債 利回りは2ベーシスポイント(bp)超低 下し2.482%。ただ、週足では1.5bpの上昇となる。 来週は今年初の米連邦公開市場委員会(FOMC)が開催される。アナリストの間で は、金利が据え置かれるとの見方が大勢となっている。 <ドル・スワップ・スプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last Net Change (bps) (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 29.75 1 U.S. 3-year dollar swap spread 24.75 1.5 U.S. 5-year dollar swap spread 6.75 0.5 U.S. 10-year dollar swap spread -9 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -40.5 0.5