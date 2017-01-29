〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越しが昨年10月末以来の低水準

(内容を追加しました) ［２７日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が２７日発表したＩＭ Ｍ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（１月２４日までの１週間）によると、主要６通 貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドルの ポジションは、３週連続で買い越し額が減少し、昨年１０月末以来の低水準となった。 ドルの買い越し額（ＣＦＴＣの発表に基づきロイターが算出）は２００億４０００万 ドル。前週の２４４億４０００万ドルから減少した。 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門 の取組は以下の通り。 円 1月24日終了週 前週 コード ロング 27,127 28,560 ショート 93,967 106,390 ネット -66,840 -77,830 ユーロ 1月24日終了週 前週 コード ロング 131,904 128,846 ショート 184,252 195,346 ネット -52,348 -66,500 ポンド 1月24日終了週 前週 コード ロング 51,521 55,242 ショート 114,693 121,484 ネット -63,172 -66,242 スイスフラン 1月24日終了週 前週 コード ロング 6,198 7,166 ショート 19,842 20,849 ネット -13,644 -13,683 カナダドル 1月24日終了週 前週 コード ロング 36,175 32,064 ショート 33,656 37,520 ネット 2,519 -5,456 豪ドル 1月24日終了週 前週 コード ロング 54,552 42,401 ショート 44,258 37,556 ネット 10,294 4,845 メキシコペソ 1月24日終了週 前週 コード ロング 32,133 22,573 ショート 96,787 95,894 ネット -64,654 -73,321 ニュージーランドドル 1月24日終了週 前週 コード ロング 25,851 25,517 ショート 35,734 37,805 ネット -9,883 -12,288 ＊詳細は以下をご覧ください。 here