〔マーケットアイ〕金利：国債先物が小反落で寄り付く、日銀買入不透明で様子見も

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＜０８：５７＞ 国債先物が小反落で寄り付く、日銀買入不透明で様子見も

国債先物中心限月３月限は、前営業日比２銭安の１４９円９８銭と小反落して寄り付いた。前週末の海外市場で、昨年第４・四半期の米国内総生産（ＧＤＰ）速報値が予想以上に急減速したことを受けて、米債が上昇したが、国内では日銀の買い入れへの不透明感から上値を重くして取引が始まった。現物は閑散。

日銀は２７日に残存５年超１０年以下の買い入れを増額して金利上昇を抑制する姿勢を示したが、「日銀買い入れに対する懸念は消えず、３１日に予定されている日銀金融政策決定会合後の総裁会見や２月国債買い入れ方針の公表を見極めたいとして、様子見ムードが強い」（証券）という。

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