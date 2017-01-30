31日の国内・海外経済指標と行事予定

Markets |
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 日銀決定会合２日目 参院予算委員会 0830 １２月家計調査 0830 １２月有効求人倍率 0830 １２月失業率 0850 １２月鉱工業生産 1030 １０年物価連動国債（２月債）の発行予定額等 1400 １１月景気動向改訂指数 1400 １２月住宅着工 1530 黒田日銀総裁会見 1530 スチュワードシップコードに関する有識者検討会初会合（金融庁） 1900 １月外国為替平衡操作の実施状況 決算：日本郵船、川崎汽船、商船三井、日航、野村、コマツ、キヤノン、ＪＦＥＨＤ 、みずほＦＧ、任天堂、村田製、三菱自、東電 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月３０日（月） 10:00 ユーロ圏：景況感・業況感指数（欧州委員会） Jan 13:00 独：消費者物価指数速報値（連邦統計庁） Jan 13:30 米：個人所得・消費支出（商務省） Dec 15:00 米：中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Dec 15:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Jan ◇イベント 07:45 デベル豪中銀副総裁が講演 ◇休場 中国、香港、台湾、ソウル １月３１日（火） 06:30 仏：ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q4 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Dec 07:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Dec 09:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Jan 09:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Dec 10:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Dec 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ速報値（統計局） Q4 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Jan 13:30 米：雇用コスト指数（労働省） Q4 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Nov 14:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Jan 15:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jan ◇イベント 08:00 ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢ・欧州委員会共催会合の開会あいさつ 米連邦公開市場委員会（１日まで） ◇決算予定 アップル、エクソンモービル、マスターカード、ＵＰＳ、ファイザー ◇休場 中国、香港、台湾
私たちの行動規範: トムソン・ロイター「信頼の原則」
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
トランプ時代、日本の重責
過去４０年余りを振り返り、日本の安全保障を巡る国際情勢がこれほどまで不安定さを増したことはなかったと加藤隆俊元財務官は指摘。 記事の全文
トランプ離れが招く円高
米議会の離反でトランプ政権が再び｢外弁慶｣化すれば、米景気減速懸念と合わさって円高が進みかねないと大和証券の亀岡裕次氏は分析。 記事の全文