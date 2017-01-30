UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（30日）＝2本、1億円

(設定額を追加しました) ファンド名 ２２５ベア型オープン４（ダブル） 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 ５０００万円（自己設定） 設定額 ５０００万円 販売会社 岡三にいがた証券、藍沢証券、安藤証券、共和証券、静岡東海証券、上 光証券、荘内証券、高木証券、内藤証券、播陽証券、広田証券、益茂証 券、むさし証券、明和証券 ファンド名 ２２５ブル型オープン４（ダブル） 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 ５０００万円（自己設定） 設定額 ５０００万円 販売会社 岡三にいがた証券、藍沢証券、安藤証券、共和証券、静岡東海証券、上 光証券、荘内証券、高木証券、内藤証券、播陽証券、広田証券、益茂証 券、むさし証券、明和証券