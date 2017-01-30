31日の国内・海外経済指標と行事予定

(1月31日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀決定会合（２日目） 0825 閣議、閣議後会見 0830 １２月家計調査 0830 １２月有効求人倍率 0830 １２月失業率 0850 １２月鉱工業生産 0900 参議院予算委員会 1030 １０年物価連動国債（２月債）の発行予定額等 1400 １１月景気動向改訂指数 1400 １２月住宅着工 1530 黒田日銀総裁会見 1530 スチュワードシップコードに関する有識者検討会初会合（金融庁） 1900 １月外国為替平衡操作の実施状況 決算：日本郵船、川崎汽船、商船三井、日航、野村、コマツ、キヤノン、ＪＦＥＨＤ 、みずほＦＧ、任天堂、村田製、三菱自、東電 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １月３１日（火） 06:30 仏：ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q4 07:00 独：小売売上高（連邦統計庁） Dec 07:45 仏：消費支出（ＩＮＳＥＥ） Dec 09:00 独：雇用統計（連邦雇用庁） Jan 09:30 英：住宅ローン承認件数（中銀） Dec 10:00 ユーロ圏：失業率（統計局） Dec 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ速報値（統計局） Q4 10:00 ユーロ圏：消費者物価指数速報値（統計局） Jan 13:30 米：雇用コスト指数（労働省） Q4 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:00 米：Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 Nov 14:45 米：シカゴ地区購買部協会景気指数 Jan 15:00 米：消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Jan ◇イベント 08:00 ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢ・欧州委員会共催会合の開会あいさつ 米連邦公開市場委員会（１日まで） ◇決算予定 アップル、エクソンモービル、マスターカード、ＵＰＳ、ファイザー ◇休場 中国、香港、台湾