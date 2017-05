UPDATE 1-米金融・債券市場＝総じて小動き、ＦＯＭＣや雇用統計控え

(レートを更新しました) [ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債(指標銘柄 17時05分 96*02.00 3.0777% ) 前営業日終値 96*13.50 3.0590% 10年債(指標銘柄) 16時59分 95*24.50 2.4900% 前営業日終値 95*27.00 2.4810% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*20.50 1.9508% 前営業日終値 99*22.00 1.9410% 2年債(指標銘柄) 17時04分 99*26.25 1.2162% 前営業日終値 99*26.50 1.2120% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 150*08.00 150*12.00 限 Tノート先物3月 124*07.00 124*05.50 限 米金融・債券市場では、週内に米連邦公開市場委員会(FOMC)や1月の米雇用統 計発表を控え、債券価格がおおむね小動きとなった。一方、長期債は米マイクロソフト<M SFT.O>による170億ドルの起債計画が重しとなった。 指標10年債 は2/32安。利回りは2.49%と、前週末の2.48 %から上昇した。 30年債 は14/32安、利回りは3.06%から3.08%に上昇。 5年債との利回り格差は115ベーシスポイント(bp)と、昨年12月14以来の水準 に拡大した。 トムソン・ロイター傘下のIFRによると、マイクロソフトは3・5・7・10・2 0・30・40年債の発行に向け、マーケティングを行っている。 朝方発表された12月の個人所得・消費統計は、米国の経済活動の約70%を占める 消費支出が前月比0.5%増と、堅調な伸びとなった。また12月の米中古住宅販売仮契 約指数は前月比1.6%上昇の109.0と、マイナスだった前月から回復、上昇率は市 場予想を上回った。いずれも米経済の底堅さを浮き彫りにする内容となったが、市場の反 応は限定的だった。 米連邦準備理事会(FRB)は2月1日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で金利 を据え置く見込みだ。 CIBCの米債券トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は「FRBは現状維 持だろう。利上げペースの加速や減速を促す、または金利軌道から逸脱させるような材料 はない」とし、「市場は新政権による政策変更を注視している」と話した。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 24.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -9.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -41.50 (-1.00)