1日の国内・海外経済指標と行事予定

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(2月1日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 働き方改革実現会議 0855 衆議院予算委員会 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1330 経済同友会代表幹事会見 1400 １月経済・物価情勢の展望全文（日銀） 1530 １２月末税収実績 決算：日立、武田 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月１日（水） 23:00 韓国：鉱工業生産 Dec 01:00 中国：製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jan 01:00 中国：非製造業ＰＭＩ（国家統計局） Jan 05:00 インド：製造業ＰＭＩ Jan 08:50 仏：製造業ＰＭＩ改定値 Jan 08:55 独：製造業ＰＭＩ改定値 Jan 09:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ改定値 Jan 09:30 英：製造業ＰＭＩ Jan 12:00 ブラジル：製造業ＰＭＩ Jan 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 米：全米雇用報告（ＡＤＰ） Jan 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Jan 15:00 米：ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Jan 15:00 米建設支出（商務省） Dec 米：自動車販売台数 Ja n ◇イベント 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 19:00 米連邦公開市場委員会（声明発表） インド２０１７／１８年度予算 ＥＣＢ理事会（非金融政策決定会合） ◇決算予定 フェイスブック、シーメンス、ロシュ ◇休場 中国、マレーシア、台湾
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