UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（31日）＝4本、53億0831万円

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(設定額を追加します) ファンド名 外貨建て日系債券ファンド１７─０１（為替ヘッジあり）／（為替ヘッ ジなし）＜愛称：花菖蒲１７─０１＞ 運用会社 岡三アセットマネジメント 設定上限額 各２００億円 設定額 ヘッジあり７億２０６５万円／ヘッジなし３１８１万円 販売会社 第三銀行、東北銀行 ファンド名 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド＜愛称：Ｂ・Ｄ・Ｆ＞ 運用会社 アセットマネジメントＯｎｅ 設定上限額 ３００億円 設定額 ４５億５５３４万円 販売会社 東洋証券 ファンド名 ヘッジファンドＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント 設定上限額 ５０万円（自己設定） 設定額 ５０万円 販売会社 三井住友信託銀行
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