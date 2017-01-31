〔表〕きょうの投信設定（1日）＝6本

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ファンド名 オーストラリア・アジアＲＥＩＴファンド ＜愛称：ＡＡフォーカスリート ＞ Ａコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）／Ｂコース（為替ヘッジあり・毎 月決算型） Ｃコース（為替ヘッジなし・年２回決算型）／Ｄコース（為替ヘッジあり・ 年２回決算型） 運用会社 ちばぎんアセットマネジメント 設定上限額 各２００億円 設定額 ── 販売会社 千葉銀行、ちばぎん証券 ファンド名 ＨＳＢＣ インド債券オープン（毎月決算型） 運用会社 ＨＳＢＣ投信 設定上限額 ５００億円 設定額 ── 販売会社 みずほ銀行 ファンド名 ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型） 運用会社 三菱ＵＦＪ国際投信 設定上限額 ５億円（自己設定） 設定額 ── 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行、カブドットコム証券、ＳＢＩ証券、楽天証券、ひろぎ んウツミ屋証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
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