UPDATE 1-アジア通貨動向（31日）＝上昇、トランプ政策への懸念でドル売り優勢

(内容を更新しました) [シンガポール 31日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半のアジア通貨が 対ドルで上昇。トランプ米大統領の移民政策を受けて政策優先順位に対する懸念が広がり 、米経済見通しの下振れリスクが意識され、ドルが売られている。 タイバーツの対ドル相場 は輸出企業による月末のドル売りも重なり、35. 16バーツ付近まで上伸。昨年11月10日以来の高値をつけた。 フィリピンペソ やシンガポールドル も対ドルで0.1%前後強含 んでいる。 トランプ大統領は先週末27日の大統領令で、難民受け入れの一時停止と、7カ国の の国民の入国一時停止を発表。これが米国の内向き姿勢への懸念を強め、米経済見通しの リスクと受け止められ、ドルを押し下げている。 直近のドル指数は0.10%安の100.33。1週間ぶり高値だった30日の10 1.02から低下している。 OANDAの上級為替トレーダー、スティーブン・イネス氏は調査メモで「市場はド ル相場の動向に大きく左右されている。市場がトランプ政策の手掛かりを模索する中、わ れわれは非常に重要な局面を迎えようとしているのではないか」と指摘した。 大方のアジア通貨は1月月間でプラスとなる見通し。 0436GMT(日本時間午後1時36分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 なお、台湾市場は2月1日まで、中国市場は2月2日まで休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0436 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.55 113.80 +0.22 Sing dlr 1.4192 1.4206 +0.10 Taiwan dlr* 31.360 31.360 +0.00 Korean won 1163.89 1159.20 -0.40 Baht 35.19 35.27 +0.24 Peso 49.760 49.820 +0.12 Rupiah 13336 13340 +0.03 Rupee 67.87 67.95 +0.12 Ringgit 4.4270 4.4300 +0.07 Yuan* 6.8807 6.8807 +0.00 Change so far in 2017 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.55 117.07 +3.10 Sing dlr 1.4192 1.4490 +2.10 Taiwan dlr 31.330 32.279 +3.03 Korean won 1163.89 1207.70 +3.76 Baht 35.19 35.80 +1.76 Peso 49.76 49.72 -0.08 Rupiah 13336 13470 +1.00 Rupee 67.87 67.92 +0.07 Ringgit 4.4270 4.4845 +1.30 Yuan 6.8807 6.9467 +0.96