UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格上昇、トランプ氏のドル発言で安全資産買い

(現物の表を更新しました) [ニューヨーク 31日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*06.50 3.0703% 前営業日終値 96*02.00 3.0780% 10年債(指標銘柄) 17時05分 95*31.00 2.4660% 前営業日終値 95*26.50 2.4830% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*25.00 1.9211% 前営業日終値 99*22.75 1.9360% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*26.50 1.2124% 前営業日終値 99*26.50 1.2120% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 150*27.00 150*08.00 Tノート先物3月限 124*15.00 124*07.00 米金融・債券市場では、国債価格が上昇。トランプ米大統領がドル相場への懸念を表明したことを受け 、ドルは値下がりし、米国債に対する質への逃避買いが進んだ。 トランプ氏は大手製薬会社の首脳との会談で、他国の通貨切り下げを受けて製薬会社による生産の外部 委託が加速したと指摘。製薬会社に対し米国での生産拡大を求めた。 これに先立ち、英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)は、トランプ氏が新設した「国家通商会議」ト ップが、ドイツは「過小評価が著しい」ユーロを利用することで有利な立場を得ているとの見解を示したと 報じた。 DRWトレーディング(シカゴ)の市場ストラテジスト、ルー・ブライアン氏は「これはドル政策の著 しい変更で、市場にとっては不安定要因だ」と述べた。 経済指標では、1月のCB米消費者信頼感指数が111.8と、2001年8月以来約15年ぶりの高 水準となった前月の113.3から低下。1月のシカゴ地区購買部協会景気指数も50.3と前月の54. 6から低下した。こうしたさえない指標内容も「ドル売りの一因になった」(ブライアン氏)という。週末 には1月の雇用統計が発表されるが、市場では非農業部門雇用者数が17万5000人増と予想されている 。 あすまで2日間の日程で開かれる米連邦公開市場委員会(FOMC)は、今回金利据え置きが見込まれ ている。声明内容は「楽観的なトーンが強まり一段とタカ派的な余地を残す」(BMOキャピタルのイアン ・リンゲン氏)可能性もある。 指標10年債 は11/32高。利回りは2.44%と前日の2.48%から低下し、1月 24日以来の低水準。月末に向けた持ち高調整の動きも相場の下支えになったという。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 29.25 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 24.25 (-0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 7.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -9.75 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -42.25 (-0.50)